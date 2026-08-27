Abierto el plazo del concurso de empanadas de la nueva edición de la Festa do Pan de Neda

Empanadas en el evento gastronómico Archivo

Desde este viernes 28 y hasta el próximo 4 de septiembre, se encuentra abierto el plazo para inscribirse en la nueva edición del concurso de empanadas de la Festa do Pan de Neda, que se celebra el domingo 6 de septiembre y que recuerda los tiempos en los que el evento se llevaba a cabo en el recinto ferial del Albarón.

Los y las interesadas en elaborar empanadas podrán optar a tres premios de 200, 150 y 100 euros, canjeables por productos de las panaderías que van a participar en esta edición de la Festa do Pan.

Para anotarse es preciso ponerse en contacto con el número 981 39 02 33. en horario de 10 a 14 horas, o bien enviar un correo electrónico a cultura@neda.gal, indicando nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto, e ingredientes de la empanada que vayan a presentar.

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Las personas que quieran participar deberán preparar una empanada de entre uno y dos kilos, que tendrán que entregar el día do evento, entre las 11.00 y las 11.30 horas, en la carpa denominada ‘En lembranza a Albarón’. El producto quedará expuesto y la cata del jurado comenzará a las 11.00 horas, dando a conocer el veredicto tras el pregón.

En el jurado habrá representantes del movimiento asociativo y de panaderías de Neda.