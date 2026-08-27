Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Abierto el plazo del concurso de empanadas de la nueva edición de la Festa do Pan de Neda

El evento recuerda la tradicional celebración, que se llevaba a cabo en Albarón

Redacción Ferrol
27/08/2026 21:11
Festa do pan de Neda 2025 (11)
Empanadas en el evento gastronómico
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde este viernes 28 y hasta el próximo 4 de septiembre, se encuentra abierto el plazo para inscribirse en la nueva edición del concurso de empanadas de la Festa do Pan de Neda, que se celebra el domingo 6 de septiembre y que recuerda los tiempos en los que el evento se llevaba a cabo en el recinto ferial del Albarón.

Los y las interesadas en elaborar empanadas podrán optar a tres premios de 200, 150 y 100 euros, canjeables por productos de las panaderías que van a participar en esta edición de la Festa do Pan.

Para anotarse es preciso ponerse en contacto con el número 981 39 02 33. en horario de 10 a 14 horas, o bien enviar un correo electrónico a cultura@neda.gal, indicando nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto, e ingredientes de la empanada que vayan a presentar.

Eduardo Dobarro en frente de la Casa das Palmeiras de Neda

El director de Navantia Ferrol, seleccionado como pregonero de la Festa do Pan de Neda

Más información

Las personas que quieran participar deberán preparar una empanada de entre uno y dos kilos, que tendrán que entregar el día do evento, entre las 11.00 y las 11.30 horas, en la carpa denominada ‘En lembranza a Albarón’. El producto quedará expuesto y la cata del jurado comenzará a las 11.00 horas, dando a conocer el veredicto tras el pregón.

En el jurado habrá representantes del movimiento asociativo y de panaderías de Neda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620