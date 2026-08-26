ADOS continuó este miércoles su campaña para captar nuevos donantes en Neda

El autobús permaneció estacionado frente a la Casa da Cultura Jorge Meis

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) visitó este miércoles la localidad de Neda con motivo de su campaña ‘Un alento de vida’, una iniciativa que tiene como principal misión captar nuevos voluntarios para donar sangre.

Además de haber visitado Pontedeume el pasado lunes, una de sus unidades móviles acudió al municipio nedense, concretamente a la avenida de Algeciras, frente a la Casa da Cultura, donde permaneció estacionado de 9.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00.

A pesar de que ya finalizó la recolección en la villa, el autobús continuará próximamente su recorrido por diferentes zonas de la comarca de Ferrolterra, la cuarta con mayor densidad a nivel autonómico.

ADOS hacen un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las donaciones, con las que se han marcado un objetivo: conseguir más de 22.000 para así poder tratar a, aproximadamente, 6.500 personas que necesitan este tipo de gestos solidarios para sus respectivos tratamientos.

Por último, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue señala que podrá pasarse por sus vehículos cualquier adulto de entre 18 y 70 años, siempre y cuando pese más de 50 kg y no padezca ni haya tenido ninguna enfermedad que se transmita por la sangre.