Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

El nuevo número de ‘Olga, revista de poesía galega en Madrid’ se presentó en la Casa das Palmeiras

La publicación está dirigida por el escritor Vicente Araguas

Redacción Ferrol
25/08/2026 22:12
Casa das Palmeiras de Neda preséntase a revista Olga
Foto de la familia de los participantes en el recital, con la revista
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El nuevo número de la publicación ‘Olga, revista de poesía galega en Madrid’, que dirige el escritor nedense Vicente Araguas, se presentó este martes al público en la Casa das Palmeiras, como viene siendo habitual cada verano.

Los escritores Vicente Araguas, hijo predilecto de la villa y Manuel Pereira Valcárcel, secretario de la publicación, adelantaron algunos de los contenidos de esta entrega, que suma un total de 14 colaboraciones.

En esta ocasión se homenajea al poeta Sabino Torres, fundador de este proyecto editorial, del que se cumplen diez años de su fallecimiento.

El acto finalizó, como es costumbre, con un recital poético en el que participaron nombres como Xoán García, Antonio Polo, José Ignacio Cadenas, Carlos Neira, Pedro Rascado, Pura Tejelo o Xosé María Dobarro, entre otros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620