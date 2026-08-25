El nuevo número de ‘Olga, revista de poesía galega en Madrid’ se presentó en la Casa das Palmeiras

Foto de la familia de los participantes en el recital, con la revista Jorge Meis

El nuevo número de la publicación ‘Olga, revista de poesía galega en Madrid’, que dirige el escritor nedense Vicente Araguas, se presentó este martes al público en la Casa das Palmeiras, como viene siendo habitual cada verano.

Los escritores Vicente Araguas, hijo predilecto de la villa y Manuel Pereira Valcárcel, secretario de la publicación, adelantaron algunos de los contenidos de esta entrega, que suma un total de 14 colaboraciones.

En esta ocasión se homenajea al poeta Sabino Torres, fundador de este proyecto editorial, del que se cumplen diez años de su fallecimiento.

El acto finalizó, como es costumbre, con un recital poético en el que participaron nombres como Xoán García, Antonio Polo, José Ignacio Cadenas, Carlos Neira, Pedro Rascado, Pura Tejelo o Xosé María Dobarro, entre otros.