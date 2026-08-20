El director de Navantia Ferrol, seleccionado como pregonero de la Festa do Pan de Neda

Eduardo Dobarro en frente de la Casa das Palmeiras de Neda Cedida

Ya está elegido el pregonero de la XXXVI Festa do Pan de Neda, que un año más vuelve a seleccionar a alguien natural del municipio como es Eduardo Dobarro, director de Navantia Ferrol, cuya historia familiar está ligada a los molinos del río Belelle, donde germinó toda esta tradición panadera local.

“Que no meu pobo de toda a vida pensen en min para dar o pregón desta festa tan nosa e tan importante é todo un orgullo”, valoró el protagonista, anterior reponsable del programa de las fragatas F-110, que aprovechó para hacer alusión al nexo histórico de la localidad con el sector naval, tal como refleja el propio escudo.

La Festa do Pan de Neda tendrá lugar el domingo 6 de septiembre, como es habitual, en el entorno del albergue de Xuvia. No obstante, Eduardo Dobarro todavía recuerda los tiempos en que la cita se celebraba en Albarón, hace ya más de tres décadas, en las que el sector fue evolucionando sin dejar de ser clave para la economía local y, sobre todo, emblema del territorio.

Esta edición del encuentro, declarado Festa de Interese Turístico de Galicia, contará con la participación de las panaderías La Gallega, Panificadora Germán y Paca Castro, además de con un cartel pensado para satisfacer a todos los públicos, que lleva por cuarto año consecutivo el diseño de Juanlu Nacha. La Diputación de A Coruña patrocina el evento este año, contando también con la colaboración de Turismo de Galicia (Xunta) y Abanca.