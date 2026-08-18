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Neda

Neda saca a licitación las obras en dos viales ubicados en Anca

El proyecto cuenta con un presupuesto conjunto de 55.186 euros

Redacción Ferrol
18/08/2026 22:12
La pista de Liñares que se arreglará por parte del Concello
La pista de Liñares que se arreglará por parte del Concello
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El Concello de Neda ha licitado la pavimentación en dos caminos, ubicados en los lugares de Liñares y A Cobeluda. Los trabajos, explican fuentes municipales, servirán para mejorar la seguridad vial en sendas pistas de la parroquia de Anca, incluidas en el plan Camiña Rural para el período 2026-2027, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). 

El proyecto cuenta con un presupuesto conjunto de 55.186 euros, con el IVA incluido, y contempla la puesta a punto de dos caminos que tienen un firme muy deteriorado por el paso del tiempo. En el caso de Liñares, los trabajos se desplegarán en un tramo de 400 metros que va desde las inmediaciones del antiguo horno hasta el cruce de Galanos, mientras que en A Cobeluda la longitud será de 316 metros

En ambos casos se ejecutarán trabajos de rebacheo, limpieza de cunetas, aglomerado en caliente y señalización horizontal y vertical. Además, en el primero se ancheará 0,50 metros la calzada para facilitar el tránsito y en el segundo proyecto se contempla la instalación de bandas reductoras. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 20 de agosto. 

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