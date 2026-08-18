La oposición de Neda pide medidas más “ambiciosas” para garantizar el agua

La reunión mantenida ayer entre el regidor, grupos de la oposición y técnicos de Veolia en el consistorio nedense Cedida

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, y el equipo técnico de Veolia, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la villa, se reunieron este lunes con los grupos municipales —PSOE, PP, BNG y Moveneda— para informar de las medidas adoptadas para paliar la falta de agua y de los proyectos encaminados a una mayor autonomía en la captación municipal.

Fue el pasado domingo 9 de agosto cuando la vecindad empezó a notar una falta de presión en algunos lugares, así como en los pisos superiores, llegando desde el martes a quedarse sin suministro en O Puntal de Arriba, A Silva, Fábrica do Monte, A Mourela, Escorial, Cruz do Pouso, Maciñeira, Roxal y parte de Casadelos. El Concello dispuso el jueves un camión cisterna y empezó el reparto de garrafas.

Ante la sequía del Belelle, de donde se nutren, Neda se enganchó a Narón, que le trasvasa la de As Forcadas, pero un pico de consumo empresarial provocó que no llegase el caudal suficiente y Fene tuviese que nutrirles.

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Explican, además, desde el ejecutivo local que, a preguntas de la oposición, ahondaron en los proyectos impulsados para reforzar el suministro: obras de recuperación del segundo depósito de Os Pazos, la sectorización de las cañerías para detectar fugas y un aumento de la capacidad de bombeo desde el río hasta la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP), que asumirá el Consistorio.

Oposición

Tras la reunión, el portavoz del PP, Eladio Romero, censuró que el ejecutivo local debería haber hecho inversiones en la red “hace muchos años. Siempre vamos tarde, mal y a rastras, echándole la culpa a otras administraciones. En este tiempo no se ha hecho nada serio”. Reconoce que la sequía ha aumentado el problema, pero “los depósitos son muy pequeños”, subraya, apuntando hacia “fugas impresionantes” y bombeos antiguos que deben actualizarse.

Por su parte, Cristina Bouza, del BNG, lamentó la “falta de información á veciñanza” y la tardanza en dar respuesta con el reparto, solicitando que la empresa descuente de la factura las jornadas en las que no hubo suministro. No obstante, lo más urgente e importante para los nacionalistas es “buscar solucións” definitivas en vista de la deriva climática, que traerá consigo más sequías. “Xa non como Concello de Neda, senón como Mancomunidade ou a nivel comarca”, apunta, sobre todo en el caso de los lugares más alejados de As Forcadas, como la villa.

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Reconoce que el desbloqueo del proyecto del segundo depósito en Os Pazos —pendiente de la luz verde de la Diputación de A Coruña, que es quien asumirá el coste— ayudaría, “pero non é a solución. Hai que ser máis ambiciosos porque este problema vai xurdir nos vindeiros anos”, reflexiona, apostando igualmente por una renovación de la red de abastecimiento, que hoy en día “está obsoleta” y que se podría ir actualizando a medio plazo para evitar fugas.

En el caso de Moveneda, uno de sus integrantes, Álvaro Seco, tilda las explicaciones de Alvariño como “milongas” y achaca la situación a “traballar sen previsión”. De hecho, asegura que en 2020, la empresa concesionaria por aquel entonces, Viaqua, trasladó una batería de sugerencias al Concello para mejorar el suministro y no se llevó a cabo “ningunha”, lamenta.

“Non se fai nada”, añade, subrayando que es fundamental dotar de sensores los depósitos para controlar el nivel de las reservas de agua y enumerando otras de las propuestas preventivas que formularon ayer, como la limpieza de los algibes aprovechando el bajo nivel, el dragado del embalse y en Canal da Mariña, la reclamación de daños y perjuicios y el descuento en la factura, entre otras.