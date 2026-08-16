El décimo Jazz de Ría dijo adiós en la ribera nedense tras recorrer cuatro concellos

Jazz de Ría en la ribera de Neda EMILIO CORTIZAS

Un ambiente festivo, de mediodía, de sesión vermú, con música en directo y en un entorno natural excelente. Así se despidió este domingo el Jazz de Ría tras cinco jornadas de actuaciones que fueron itinerando por distintos concellos, desde Cedeira a Valdoviño, Narón y, en la jornada de cierre, Neda.

El fin de fiesta vino de la mano del artista multidisciplinar, natural de Tucumán –Argentina–, Manu Sija, y consiguió un animado ambiente, con su interpretación multiinstrumental, que hizo sonar, con su única presencia, instrumentos como el violín, el bajo, la guitarra o el bandoneón. Todo eso gracias al uso del ‘live looping’ que fue grabando sonidos en directo y superponiéndolos después a otras interpretaciones que fue ejecutando.

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Con este concierto se despide la décima edición del Jazz de Ría que, además del éxito de cada uno de sus conciertos, que a mayores se completaron con visitas guiadas y actividades paralelas, se estrenó por todo lo alto en una fecha histórica y en un entorno inigualable.

El festival intermunicipal comenzó el 12 de agosto, por lo que pudo incluir en su programación nada menos que un eclipse total de sol, que fue disfrutado por los asistentes desde lo alto de San Antón do Corveiro.