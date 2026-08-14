El agua ya sale de nuevo por el grifo en todas las parroquias de Neda

El camión cisterna que empezó a suministrar este jueves ya se retiró Emilio Cortizas

El Concello de Neda confirmó en la tarde de este viernes que se había restablecido el suministro de agua en el municipio después de dos jornadas sin poder abrir el grifo en O Puntal de Arriba, A Silva, Fábrica do Monte, A Mourela, Escorial, Cruz do Pouso, Maciñeira, Roxal y parte de Casadelos, además de en los pisos superiores de los edificios de otros lugares.

Los trabajos realizados para aumentar la entrada de agua procedente del embalse de As Forcadas por parte de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento, Veolia, han dado sus frutos y, desde el mediodía, el caudal empezó a llegar al conjunto del territorio nedense, afectado brutalmente por la sequía de este verano sin lluvias.

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Recuerdan desde el Consistorio que el río Belelle, que normalmente nutre junto al pantano la red en Neda, no está aportando ni una gota de agua debido a su escaso caudal, por lo que “calquera incidencia no consumo que se produza nos municipios veciños repercutirá no abastecemento da vila”, explican.

Por ello, aunque no lo esperan, tampoco descartan que se vayan a producir nuevos cortes. Eso sí, el camión cisterna ya se retiró. Además, piden a quienes constaten una elevada turbidez en el agua que lo comuniquen a Veolia, que atenderá cada incidencia individualmente.