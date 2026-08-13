Neda reparte agua con camiones cisterna a los vecinos sin servicio por la sequía

Reparto en el entorno del centro de salud de Neda Cedida

El Concello de Neda y la empresa Veolia han comenzado con un suministro alternativo de agua potable para prestar servicio a algunas zonas del Concello de Neda y que funcionará mientras no se pueda restablecer el servicio en el conjunto de la localidad.

La situación de sequía y la imposibilidad de que el suministro de agua del río Belelle trasvase agua a la ETAP de Neda, unido a la intermitencia del suministro alterativo de Narón ha llevado a que las zonas altas del municipio se hayan quedado sin servicio. Ha sido preciso conectar con la traída de Fene en Conces, para que entre más caudal en el municipio.

Lugares como Puntal de Arriba, A Silva, Fábrica do Monte, A Mourela, Escorial, Cruz do Pouso, Maciñeira, O Roxal y gran parte de Casadelos se encuentran sin agua.

Desde este jueves, tal y como se informa desde el Concello nedense, estará operativo en el entorno del centro de salud del municipio un camión cisterna para el reparto de agua entre la vecindad afectada por los cortes en el abastecimiento derivados de la situación de sequía.

Las personas abonadas que quedaron sin agua la tarde del martes pueden acercarse a llenar sus garrafas y los vecinos y vecinas que, por el motivo que sea, no puedan acercarse hasta Albarón deben llamar a los teléfonos municipales 689028675 o 659684435 para recibir en el domicilio el agua envasado que repartirá el Concello.

La administración local recuerda que está prohibido llenar piscinas, regar jardines, lavar coches en casa o cualquier otro uso no esencial, para garantizar un consumo responsable. También el Concello tomará medidas en instalaciones públicas y en el albergue de peregrinos.