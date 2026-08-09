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Neda

Neda denuncia un episodio de vandalismo en el área infantil del parque de Os Subarreiros

Varios fragmentos del firme acolchado fueron arrancados

Redacción Ferrol
09/08/2026 22:03
Fragmento arrancado del firme acolchado
Fragmento arrancado del firme acolchado
Cedida
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El gobierno local de Neda denunció este fin de semana un nuevo acto vandálico en el término municipal, en esta ocasión en el área infantil del parque de Os Subarreiros.

Por medio de un comunicado, el Concello señaló que los destrozos, la retirada de varios fragmentos del firme acolchado de este espacio de juegos, se produjeron apenas unos días después de acometer trabajos de mantenimiento y puesta a punto del ‘galeón’, su elemento central. Más aún, lamenta que, “nos últimos tempos”, se han registrado sucesos similares en otras áreas para niños del municipio.

En este sentido, desde el ejecutivo de Ángel Alvariño se indicó que estos comportamientos no solo suponen un riesgo para los usuarios de estos parques, sino también un impacto para el erario público, recordando la gran inversión de “varios miles de euros” que se realizó para arreglar el espacio. De este modo, además de apuntar que únicamente “os máis pequenos da casa” pueden emplear estas instalaciones municipales, el Concello hizo un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración ciudadana de cara a identificar al autor o autores de los desperfectos en el mobiliario urbano.

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