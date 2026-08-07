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Neda

La rotonda del Portazgo regula ya la circulación en la zona de Xuvia, en Neda

Las obras, que comenzaron hace un año, todavía no han concluido

Redacción Ferrol
07/08/2026 23:04
Rotonda de Neda
Rotonda de Neda
Daniel Alexandre
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Hace un año y dos días comenzaban oficialmente las obras de la gran glorieta –16 metros de radio en su anillo exterior y de ocho en el interior– situada en el cruce entre la AC-862 con la AC-115, en Xuvia, en el concello de Neda.

Los trabajos, que se anunciaron con una duración de cinco meses, continúan todavía en marcha, con severos retrasos, que fueron achacados al mal tiempo, pero desde ayer los semáforos que hasta ahora se encargaban de regular el tráfico han dejado de funcionar y ya es preciso regirse por la circulación habitual de una rotonda.

La zona permanece perimetrada con vallas

Las constantes lluvias paralizan la construcción de la rotonda de Xuvia, en Neda

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Las vallas todavía hacen acto de presencia en el entorno, para recordar la existencia de la glorieta, que no está concluida y solamente cuenta con los bloques que marcan el perímetro de la misma.

Quedará, por tanto, acondicionarla interiormente, y señalizarla debidamente para evitar problemas circulatorios consecuencia del cambio.

El proyecto impulsado por la Xunta contaba con una inversión de más de 405.000 euros incluyendo las expropiaciones y buscaba incrementar la fluidez del tráfico en la zona, gestionado, hasta el momento, por semáforos.

Comienzan los trabajos para construir la glorieta que agilizará el tráfico en Xuvia

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La actuación incluye una acera accesible a lo largo de la AC-862, hacia la margen izquierda de la carretera y se completa con la obra de una acera de un ancho mínimo de 1.80 metros, junto con una zona verde en el entronque del camino municipal.

También se prevé la recuperación de un pilón retirado durante las obras, en un punto entre un muro antiguo y la nueva acera.

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