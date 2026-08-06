Leo Arremecaghona actúa en Neda como parte del intenso programa de actividades de agosto que propone A Piruchela

Público escuchando a Ana Morales y Miguel de Lira, la primera actividad de agosto Daniel Alexandre

Agosto empezó fuerte en A Piruchela, en Neda, estrenando el programa con la ‘Pirucharla’ de Miguel de Lira y Ana Moreiras, además de la exposición artística de esta última, que permanecerá durante todo el mes. Hoy jueves 6 toca música de Leo Arremecaghona, a las 20.30 horas, y las personas interesadas pueden reservar su plaza en el 654 941 646.

Después de un taller de pintura en tela que tendrá lugar este domingo, de 10.00 a 14.00, la próxima semana serán protagonistas Fernando Fernández Rego y su libro ‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’ y Xisco Feijoó con su concierto interactivo ‘Traede ferrallada’.