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Agenda cultural

Leo Arremecaghona actúa en Neda como parte del intenso programa de actividades de agosto que propone A Piruchela

Otros protagonistas como Xisco Feijoó vendrán después del taller de pintura en tela del domingo

Redacción Ferrol
06/08/2026 10:51
Neda Piruchela conversa con Ana Morales y Miguel de Lira
Público escuchando a Ana Morales y Miguel de Lira, la primera actividad de agosto
Daniel Alexandre
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Agosto empezó fuerte en A Piruchela, en Neda, estrenando el programa con la ‘Pirucharla’ de Miguel de Lira y Ana Moreiras, además de la exposición artística de esta última, que permanecerá durante todo el mes. Hoy jueves 6 toca música de Leo Arremecaghona, a las 20.30 horas, y las personas interesadas pueden reservar su plaza en el 654 941 646. 

Después de un taller de pintura en tela que tendrá lugar este domingo, de 10.00 a 14.00, la próxima semana serán protagonistas Fernando Fernández Rego y su libro ‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’ y Xisco Feijoó con su concierto interactivo ‘Traede ferrallada’.

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