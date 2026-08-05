Neda ya tiene cartel, obra de Juanlu Nacha, para su cita gastronómica más famosa: la Festa do Pan

Presentación de la que será la XXXVI edición de la cita gastronómica Concello

Responsables de las panaderías que participarán este año en la Festa do Pan de Neda –La Gallega, Panificadora Germán y Paca Castro–; el alcalde, Ángel Alvariño; y la edila de Cultura y Turismo, Marián Bello, presentaron el diseño del cartel oficial de la que será la XXXVI edición de la cita gastronómica, que tendrá lugar en el entorno del albergue de peregrinos de Xuvia el primer domingo de septiembre –el día 6–.

Por cuarto año consecutivo, ha sido el diseñador gráfico Juan Luis Fernández, popularmente conocido como Juanlu Nacha, el encargado de la imagen, que pone el foco “na figura dos auténticos artífices da sona do noso pan, os panadeiros e panadeiras, moitos deles con tradición familiar, que sosteñen co seu esforzo un sector estratéxico na economía local”, destacan desde el Ayuntamiento, añadiendo que también recoge a la variedad de producción que sale de los hornos locales “e chega aos fogares de toda a comarca”.

En las próximas semanas, el Concello irá dando a conocer la programación especial vinculada a la Festa do Pan, una cita declarada de Interese Turístico de Galicia que cuenta para su desarrollo con el apoyo de la Diputación de A Coruña y con una ayuda de Turismo de la Xunta y Abanca.