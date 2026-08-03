Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

El Concello de Neda aprueba sus cuentas para 2026, que ascienden a 5,4 millones

La oposición critica el retraso a la hora de presentar los presupuestos, que se someterán a exposición pública

Redacción Ferrol
03/08/2026 19:47
Un instante de la sesión plenaria
Un instante de la sesión plenaria
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El pleno de la corporación de Neda sacó  adelante este lunes 3 de agosto su presupuesto para el presente ejercicio, un documento “axustado en gastos e ingresos” que asciende a 5.479.622 euros. Esta cifra supone, destacan desde el ejecutivo local, una subida del 8,6% con respecto al anterior (de 2024). 

El Consistorio incide en que la demora en aprobar las cuentas se debe a la “carga de traballo existente, a necesidade de contar con información o máis real posible e ter aprobado o Plan económico financeiro requerido, ao terse incumprido a regra de gasto, a consecuencia das actuacións derivadas dos problemas no subministro de auga do pasado verán”.

Desglose

El gobierno que dirige Ángel Alvariño apunta, asimismo, que a diferencia “do que acontece noutras localidades da contorna”, no se recogen aumentos de impuestos, tasas o precios públicos, manteniéndose además las bonificaciones existentes. 

Cabe señalar que las cuentas contaron con la abstención de PP y Moveneda y el voto en contra del BNG. 

Neda aprueba unas cuentas para 2024 de cinco millones de euros con “fuerte carácter social”

Más información

El gasto corriente y de personal alcanza los 1,4 millones de euros, mientras que la cuantía destinada a políticas sociales –fomento del empleo, conciliación, sanidad o educación, entre otras– ronda los 1,7, con el programa de ayuda en el hogar (1,07 millones) y el mantenimiento de la escuela infantil (187.000 euros) como protagonistas.

 Mientras, las aportaciones para Cultura y Deportes sumarán cerca de medio millón de euros. El capítulo de inversiones se situará en torno a los 307.000 euros, siendo las principales partidas destinadas a sufragar obras del POS, tales como la pavimentación de la pista de Pontegrande o la reforma y adecuación del archivo y el pintado de la Casa da Cultura. 

Ventanas en el exterior del inmueble

Neda renueva la totalidad de las puertas y ventanas de la Casa da Cultura

Más información

El documento deberá ahora exponerse al público por un periodo de 15 días, siendo anunciado previamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620