El Concello de Neda aprueba sus cuentas para 2026, que ascienden a 5,4 millones
La oposición critica el retraso a la hora de presentar los presupuestos, que se someterán a exposición pública
El pleno de la corporación de Neda sacó adelante este lunes 3 de agosto su presupuesto para el presente ejercicio, un documento “axustado en gastos e ingresos” que asciende a 5.479.622 euros. Esta cifra supone, destacan desde el ejecutivo local, una subida del 8,6% con respecto al anterior (de 2024).
El Consistorio incide en que la demora en aprobar las cuentas se debe a la “carga de traballo existente, a necesidade de contar con información o máis real posible e ter aprobado o Plan económico financeiro requerido, ao terse incumprido a regra de gasto, a consecuencia das actuacións derivadas dos problemas no subministro de auga do pasado verán”.
Desglose
El gobierno que dirige Ángel Alvariño apunta, asimismo, que a diferencia “do que acontece noutras localidades da contorna”, no se recogen aumentos de impuestos, tasas o precios públicos, manteniéndose además las bonificaciones existentes.
Cabe señalar que las cuentas contaron con la abstención de PP y Moveneda y el voto en contra del BNG.
El gasto corriente y de personal alcanza los 1,4 millones de euros, mientras que la cuantía destinada a políticas sociales –fomento del empleo, conciliación, sanidad o educación, entre otras– ronda los 1,7, con el programa de ayuda en el hogar (1,07 millones) y el mantenimiento de la escuela infantil (187.000 euros) como protagonistas.
Mientras, las aportaciones para Cultura y Deportes sumarán cerca de medio millón de euros. El capítulo de inversiones se situará en torno a los 307.000 euros, siendo las principales partidas destinadas a sufragar obras del POS, tales como la pavimentación de la pista de Pontegrande o la reforma y adecuación del archivo y el pintado de la Casa da Cultura.
El documento deberá ahora exponerse al público por un periodo de 15 días, siendo anunciado previamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).