El Concello de Neda aprueba sus cuentas para 2026, que ascienden a 5,4 millones

Un instante de la sesión plenaria Concello

El pleno de la corporación de Neda sacó adelante este lunes 3 de agosto su presupuesto para el presente ejercicio, un documento “axustado en gastos e ingresos” que asciende a 5.479.622 euros. Esta cifra supone, destacan desde el ejecutivo local, una subida del 8,6% con respecto al anterior (de 2024).

El Consistorio incide en que la demora en aprobar las cuentas se debe a la “carga de traballo existente, a necesidade de contar con información o máis real posible e ter aprobado o Plan económico financeiro requerido, ao terse incumprido a regra de gasto, a consecuencia das actuacións derivadas dos problemas no subministro de auga do pasado verán”.

Desglose

El gobierno que dirige Ángel Alvariño apunta, asimismo, que a diferencia “do que acontece noutras localidades da contorna”, no se recogen aumentos de impuestos, tasas o precios públicos, manteniéndose además las bonificaciones existentes.

Cabe señalar que las cuentas contaron con la abstención de PP y Moveneda y el voto en contra del BNG.

Neda aprueba unas cuentas para 2024 de cinco millones de euros con “fuerte carácter social” Más información

El gasto corriente y de personal alcanza los 1,4 millones de euros, mientras que la cuantía destinada a políticas sociales –fomento del empleo, conciliación, sanidad o educación, entre otras– ronda los 1,7, con el programa de ayuda en el hogar (1,07 millones) y el mantenimiento de la escuela infantil (187.000 euros) como protagonistas.

Mientras, las aportaciones para Cultura y Deportes sumarán cerca de medio millón de euros. El capítulo de inversiones se situará en torno a los 307.000 euros, siendo las principales partidas destinadas a sufragar obras del POS, tales como la pavimentación de la pista de Pontegrande o la reforma y adecuación del archivo y el pintado de la Casa da Cultura.

Neda renueva la totalidad de las puertas y ventanas de la Casa da Cultura Más información

El documento deberá ahora exponerse al público por un periodo de 15 días, siendo anunciado previamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).