Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda emite un bando para que la vecindad reduzca el consumo de agua por la escasez de reservas

El ejecutivo que dirige Ángel Alvariño apela a un uso “máis racional”, acotando riegas o llenado de piscinas

Redacción Ferrol
01/08/2026 19:21
Cerrar el grifo cuando no sea necesario que corra el agua es uno de los consejos
Cerrar el grifo cuando no sea necesario que corra el agua es uno de los consejos
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las reservas hídricas preocupan estos días a múltiples Concellos de Ferrolterra, que han ido demandando a sus vecinos y vecinas un consumo responsable del agua potable. Es el caso de Neda, cuyo alcalde, Ángel Alvariño, ha emitido un bando municipal con recomendaciones destinadas a lograr un uso “máis racional” y colaboración por parte de la ciudadanía. 

Así las cosas, desde el ejecutivo local recomiendan limitar prácticas que, dada la situación actual en la comarca, “resultan insostibles”. A este respecto, el Ayuntamiento apela a extremar el ahorro y evitar los consumos innecesarios, “particularmente aqueles que non son esenciais e que contribúen a disparar” el uso “durante a época estival”. 

pantano Forcadas

Ferrol pide hacer un uso responsable del agua ante la caída de la capacidad del embalse al 66%

Más información

Medidas básicas En esta línea, el regidor señala la importancia de reducir el regado de jardines y zonas verdes con agua procedente de la red de abastecimiento. 

Alvariño demanda, asimismo, que se evite el llenado o reposición de agua en piscinas particulares, así como el lavado de vehículos y el baldeo de espacios exteriores como pueden ser terrazas, fachadas y patios. 

Desde el Consistorio apuntan también a medidas básicas del día a día, tales como cerrar el grifo cuando no sea necesario que corra el agua, acortar los tiempos de ducha o llenar por completo lavavajillas y lavadoras Todos estos consejos han ido apareciendo, en los últimos días, en las redes sociales del Ayuntamiento de Neda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620