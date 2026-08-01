Neda emite un bando para que la vecindad reduzca el consumo de agua por la escasez de reservas

Cerrar el grifo cuando no sea necesario que corra el agua es uno de los consejos AEIG

Las reservas hídricas preocupan estos días a múltiples Concellos de Ferrolterra, que han ido demandando a sus vecinos y vecinas un consumo responsable del agua potable. Es el caso de Neda, cuyo alcalde, Ángel Alvariño, ha emitido un bando municipal con recomendaciones destinadas a lograr un uso “máis racional” y colaboración por parte de la ciudadanía.

Así las cosas, desde el ejecutivo local recomiendan limitar prácticas que, dada la situación actual en la comarca, “resultan insostibles”. A este respecto, el Ayuntamiento apela a extremar el ahorro y evitar los consumos innecesarios, “particularmente aqueles que non son esenciais e que contribúen a disparar” el uso “durante a época estival”.

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Medidas básicas En esta línea, el regidor señala la importancia de reducir el regado de jardines y zonas verdes con agua procedente de la red de abastecimiento.

Alvariño demanda, asimismo, que se evite el llenado o reposición de agua en piscinas particulares, así como el lavado de vehículos y el baldeo de espacios exteriores como pueden ser terrazas, fachadas y patios.

Desde el Consistorio apuntan también a medidas básicas del día a día, tales como cerrar el grifo cuando no sea necesario que corra el agua, acortar los tiempos de ducha o llenar por completo lavavajillas y lavadoras Todos estos consejos han ido apareciendo, en los últimos días, en las redes sociales del Ayuntamiento de Neda.