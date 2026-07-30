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Neda

Neda impulsa un ciclo de actividades para evitar el sedentarismo de los más jóvenes

Las propuestas, para las que todavía hay plazas, se llevarán a cabo los lunes y miércoles en Os Subarreiros

Redacción Ferrol
30/07/2026 18:57
El slackline es una de las disciplinas incluida en la propuesta municipal
El slackline es una de las disciplinas incluida en la propuesta municipal
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El Ayuntamiento de Neda pondrá en marcha el próximo mes un ciclo de actividades deportivas al aire libre que busca evitar que la juventud “caia no sedentarismo”. 

Así las cosas, la pista de Os Subarreiros y su entorno se convertirán en el escenario de esta nueva iniciativa municipal, dirigida a menores de entre tres y doce años. Deportes alternativos como el slackline, yincanas, o circuitos de habilidad son algunas de las propuestas que se llevarán a cabo cada lunes y miércoles de agosto (concretamente, los días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26) entre las once de la mañana y la una de la tarde. 

“Será unha proposta alternativa para aqueles menores que, pola razón que sexa, non poidan ou non queiran acudir ás actividades da piscina”, explican desde el ejecutivo local. 

Las inscripciones pueden tramitarse en estas instalaciones municipales, en su horario habitual de apertura (de lunes a viernes de 15.30 y de 20.30 horas y los fines de semana y festivos de 12.00 a 20.30). El coste de la actividad será de 30 euros.

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