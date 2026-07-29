Neda dispondrá este 2026 de casi 490.000 euros del Plan Único

Cristina García (segunda por la izquierda) en su visita a Neda, este miércoles Cedida

El Plan Único de la Diputación de A Coruña dejará este año en la localidad de Neda una inversión de 488.582,31 euros. Así lo recordó este miércoles la diputada Cristina García, que visitó el municipio para conocer de primera mano las obras de mejora de la eficiencia energética que se están acometiendo, con cargo a estos fondos, en la Casa da Cultura. En su visita, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Ángel Alvariño, así como por integrantes de la corporación, la responsable recordó que la puesta en marcha de esta programa en 2017, el organismo provincial ha aportado al Ayuntamiento 3.636.922,42 euros.

“Estamos diante dun instrumento que achega estabilidade aos Concellos e lles permite executar investimentos e mellorar os servizos públicos con plena autonomía para decidir o destino das aportacións”, aseveró García.

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Desde la Diputación inciden en que el Plan Único dota a los ejecutivos locales de recursos para desarrollar las actuaciones que estos consideren prioritarias en función de sus necesidades. A este respecto, el organismo ensalza que lo ejecutan “a diferenza doutras administracións, como a Xunta de Galicia, que continúa sen aplicar criterios obxectivos nin transparentes na distribución de determinados fondos destinados aos Concellos”, afirmó la diputada.

Durante el encuentro, García y los representantes municipales intercambiaron impresiones acerca de las necesidades de la localidad “e o impacto que este modelo de financiamento ten no desenvolvemento de proxectos e na mellora de infraestructuras”, destaca la Diputación.

Ventanas y puertas

La empresa Anllar Mantenimiento y Construcciones S.L. comenzó a trabajar a finales de este mes de julio en el cambio de las ventanas y las puertas de la Casa da Cultura. En concreto, la intervención supondrá la renovación de la totalidad de las carpinterías exteriores del inmueble –salvo aquellas ubicadas en salón de actos, que ya fueron sustituidas el pasado ejercicio– y contarán con una inversión total de 70.136 euros, impuestos incluidos.

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El Ayuntamiento apuntó en su momento que los nuevos elementos, un total de 25 y de diferentes tamaños, serán de PVC y dispondrán de “acristalamento con vidros laminares e baixo emisivos”.