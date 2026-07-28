Un joven de 34 años fallece en Neda durante un partido de fútbol sala

Imagen de archivo de un campeonato de fútbol sala en la pista de O Roxal Emilio Cortizas

El Ayuntamiento de Neda emitió este martes un comunicado para trasladar su pésame a familiares, amigos y compañeros de equipo de Francisco Javier Pérez Leira, el joven de 34 años que ayer perdió la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el transcurso de uno de los partidos del campeonato de fútbol sala, que se disputa en la pista polideportiva de O Roxal.

Desde el gobierno nedense explican que los esfuerzos realizados para tratar de reanimar al jugador de El rincón de Adri "resultaron infructuosos".