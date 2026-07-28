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Neda

Un joven de 34 años fallece en Neda durante un partido de fútbol sala

El Concello traslada su pésame a familiares, amigos y compañeros de equipo

Redacción Ferrol
28/07/2026 14:03
Imagen de archivo de un campeonato de fútbol sala en la pista de O Roxal
Imagen de archivo de un campeonato de fútbol sala en la pista de O Roxal
Emilio Cortizas
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El Ayuntamiento de Neda emitió este martes un comunicado para trasladar su pésame a familiares, amigos y compañeros de equipo de Francisco Javier Pérez Leira, el joven de 34 años que ayer perdió la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el transcurso de uno de los partidos del campeonato de fútbol sala, que se disputa en la pista polideportiva de O Roxal.

Desde el gobierno nedense explican que los esfuerzos realizados para tratar de reanimar al jugador de El rincón de Adri "resultaron infructuosos".

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