O espectáculo cun Martín Códax da Música de Paco Nogueiras estrea o ‘Miúdo verán’ de Neda
Para o peche resérvase outra proposta premiada, neste caso pola Asociación Profesional de Circo de Galicia
‘Radio Bulebule’ é o espectáculo que estreará unha nova convocatoria do programa cultural e de lecer ao aire libre ‘Miúdo verán’, que organiza o Concello de Neda por distintos puntos do municipio. Esta edición comezará con forza, o mércores 29, ás 20.30 en Albarón, cunha proposta de Paco Nogueiras que obtivo o galardón na categoría de Música Infantil dos VIII Premios Martín Códax.
No concerto inaugural, o artista “convida a vivir a radio en directo cun singular programa cheo de humor, baile e canción”. Cambiando da música ao teatro, Ghazafelhos ocuparase da seguinte exhibición, o 5 de agosto no parque do Principiño e, coma en todas as actuacións deste programa, dará comezo ás 20.30 horas. Neste caso, a compañía, que está a celebrar os seus 20 anos de traxectoria con ‘Sherezade, Aladino e os tres beduínos’, achegará ao público ao universo das ‘Mil e unha noites’ versionando os relatos máis coñecidos.
Continuando coa diversidade de disciplinas, o ‘Miúdo verán’ continuará o 20 de agosto na contorna do albergue de peregrinos. Neste espazo será protagonista o multipremiado ilusionista nedés Dani García, que presentará o seu espectáculo ‘Tin’, no que mestura maxia inventiva, humor e clown.
Para despedir o programa, o día 27 do mesmo mes, o novo circo chegará aos Subarrieiros da man de Sempre Arriba, que presentará ‘Hoxe, si!’, unha peza que inclúe acrobacias aéreas e recursos cómicos, que o ano pasado foi elixida Mellor Espectáculo de Rúa pola Asociación Profesional de Circo de Galicia. ‘Miúdo verán’ conta co apoio da Xunta de Galicia, a través da Agadic.