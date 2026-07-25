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Neda

El Concello de Neda repartirá este lunes varios sets de bolsas de reciclaje

La iniciativa municipal está enmarcada en la campaña ‘Reducir, reutilizar e reciclar está nas túas mans’

Redacción Ferrol
25/07/2026 22:18
Fachada de la Casa da Cultura de Neda
Los lotes se podrán adquirir en la Casa da Cultura
Cedida
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El ejecutivo nedense anunció que este lunes entregará en la Casa da Cultura –de 9.00 a 14.00 horas– estos kits a los vecinos interesados, quienes deberán presentar su DNI para adquirirlos. La iniciativa, enmarcada en la campaña ‘Reducir, reutilizar e reciclar está nas túas mans’, constará de diversos lotes compuestos por tres bolsas, que se repartirán acompañadas de un folleto sobre qué se tiene que depositar en cada contenedor.

El Ayuntamiento de Neda dispone desde esta semana de su Consello da Memoria Democrática

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