El Concello de Neda repartirá este lunes varios sets de bolsas de reciclaje

Los lotes se podrán adquirir en la Casa da Cultura Cedida

El ejecutivo nedense anunció que este lunes entregará en la Casa da Cultura –de 9.00 a 14.00 horas– estos kits a los vecinos interesados, quienes deberán presentar su DNI para adquirirlos. La iniciativa, enmarcada en la campaña ‘Reducir, reutilizar e reciclar está nas túas mans’, constará de diversos lotes compuestos por tres bolsas, que se repartirán acompañadas de un folleto sobre qué se tiene que depositar en cada contenedor.