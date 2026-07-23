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Neda

El Ayuntamiento de Neda dispone desde esta semana de su Consello da Memoria Democrática

Entre sus objetivos está el de favorecer la reparación de vecinos que padecieron represalias por la dictadura

Redacción Ferrol
23/07/2026 19:09
Imagen de archivo de la casa consistorial
J.M.
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El Consistorio de Neda ha constituído esta semana, de manera oficial, su Consello da Memoria Democrática, un ente cuyas funciones serán las de informar, asesorar y hacer propuestas relacionadas con la materia.

 Está integrado por representantes de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (como vocales), miembros de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, así como por los historiadores Xosé Manuel Suárez, Bernardo Máiz y Eliseo Fernández, “os tres cun destacado labor de investigación neste campo”, destaca el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño, en un comunicado.

Imagen de archivo del consello sectorial de Neda

Incorporación al Consello da Memoria Democrática de Neda

Más información

 El Consello mantendrá sesiones ordinarias de carácter semestral y buscará, entre otros objetivos, favorecer la reparación de los vecinos y vecinas que padecieron cualquier tipo de represalia por la dictadura franquista. Entre sus fines se encuentra, asimismo, impulsar la investigación y la difusión de los aspectos y episodios históricos o sociales del ayuntamiento que fuesen silenciados.

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