Neda enviará a los hogares material sobre la gestión de los residuos domésticos

Folleto informativo Concello

Neda enviará a los domicilios un folleto divulgativo sobre la gestión de los residuos domésticos. La iniciativa se enmarca en la campaña de sensibilización ‘Reducir, reutilizar e reciclar está nas túas mans’ y supondrá el reparto de cerca de 2.000 misivas.

Este material explicará, de forma gráfica, qué debe ir a parar a cada uno de los contenedores –incluidos los 170 composteiros entregados a las familias de la localidad en los últimos años–. En paralelo, explica el Consistorio que dirige Ángel Alvariño, se refuerza la información a la ciudadanía por medio de publicaciones en las redes sociales. El Concello recuerda a los vecinos y vecinas que, además de los colectores más comunes, existen puntos de recogida de aceite usado, de ropa y calzado, de medicamentos o de pequeños electrodomésticos.

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Uno de los principales objetivos de esta campaña es terminar con los residuos impropios que van a parar a los 192 contenedores locales.