Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda enviará a los hogares material sobre la gestión de los residuos domésticos

El Concello prevé la emisión de unas 2.000 misivas

Redacción Ferrol
22/07/2026 18:13
Folleto informativo
Folleto informativo
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Neda enviará a los domicilios un folleto divulgativo sobre la gestión de los residuos domésticos. La iniciativa se enmarca en la campaña de sensibilización ‘Reducir, reutilizar e reciclar está nas túas mans’ y supondrá el reparto de cerca de 2.000 misivas. 

Este material explicará, de forma gráfica, qué debe ir a parar a cada uno de los contenedores –incluidos los 170 composteiros entregados a las familias de la localidad en los últimos años–. En paralelo, explica el Consistorio que dirige Ángel Alvariño, se refuerza la información a la ciudadanía por medio de publicaciones en las redes sociales. El Concello recuerda a los vecinos y vecinas que, además de los colectores más comunes, existen puntos de recogida de aceite usado, de ropa y calzado, de medicamentos o de pequeños electrodomésticos.

Uno de los contenedores específicos para el reciclaje de aceite usado

Neda incrementó en casi un 30% el reciclaje de aceite doméstico en 2025

Más información

Uno de los principales objetivos de esta campaña es terminar con los residuos impropios que van a parar a los 192 contenedores locales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620