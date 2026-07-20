Neda renueva la totalidad de las puertas y ventanas de la Casa da Cultura

Ventanas en el exterior del inmueble Concello

La empresa Anllar Mantenimiento y Construcciones S.L. trabaja ya para acometer el cambio de las ventanas y las puertas de la Casa da Cultura de Neda. Así lo confirmó el propio ejecutivo local, que recordó que la firma resultó adjudicataria de este proyecto a finales del mes de abril. En concreto, la intervención supondrá la renovación de la totalidad de las carpinterías exteriores del inmueble –salvo las del salón de actos, que ya fueron sustituidas el pasado ejercicio– y contarán con una inversión de 70.136 euros, impuestos incluidos. El Concello apunta que los nuevos elementos, un total de 25 y de diferentes tamaños, serán de PVC y contarán con “acristalamento con vidros laminares e baixo emisivos”.

Así las cosas, la imagen de la edificación, que todavía conservaba muchas de las ventanas originales, se verá renovada, al tiempo que se incrementará el ahorro en el consumo eléctrico “derivado de quencer e arrefriar as instalacións culturais”, añade el Ayuntamiento, que señala que los beneficios serán también acústicos, además de reforzarse la seguridad en el caso de que se produzca un incendio.

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A este respecto, el gobierno que dirige Ángel Alvariño informa de que se procederá a retirar las rejas de las salas de lectura de la bibioteca, “nas que se instalarán vidros laminares anti-intrusión”.

Los fondos procedentes del POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña permitirán financiar esta actuación, que se suma a otras para modernizar las instalaciones como la sustitución de la cubierta o la mejora del salón de actos realizada el año pasado.