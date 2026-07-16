Celtas de Trasancos presenta en Neda ‘Un equipo para un país’, o libro que espalla o celtismo fóra de Vigo
O investigador do equipo e seareiro Xavier Sánchez Pazos foi convidado pola peña de Ferrol, Eume e Ortegal
‘Un equipo para un país: O Celta e a galeguidade’ é o libro que se presentará este venres 17, ás 20.00 horas, no local do Colectivo Piruchela (rúa Trovador Esquío 14, Neda), que colabora coa Deputación neste encontro promovido por Celtas de Trasancos. O acto, que dará a coñecer unha publicación que destaca a forte unión entre o club vigués e a identidade galega, contará coa presenza do autor, Xavier Sánchez Pazos, investigador da historia celtista e seareiro.
Este constitúe un dos primeiros actos públicos da peña celtista das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, que actualmente xa supera as 45 persoas asociadas, procedentes de concellos como Narón, San Sadurniño, Valdoviño, As Pontes ou o propio territorio nedés. Así, dase un paso máis na consolidación desta agrupación despois de oficializarse e integrarse na Federación de Peñas do Celta.
“Estamos moi contentas de poder colaborar coa Piruchela e traer a Ferrolterra un acto cultural deste nivel e tan identitario para o celtismo. Con iniciativas coma esta queremos demostrar que a comarca está viva, que hai moitas celtistas na comarca e que somos un colectivo dinámico e aberto a todas as persoas que queiran compartir esta paixón celeste”, manifestou a presidenta de Celtas de Trasancos, Icía Gundín.
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Os obxectivos cos que naceu a peña da comarca, “facer comunidade, espallar o celtismo fóra de Vigo e poñer en valor a presenza de seareiros na zona norte”, casan co fío condutor de ‘Un equipo para un país’, que afonda no vínculo histórico e cultural do Celta coa identidade galega.
Trátase da primeira obra editada por RIO1923, un proxecto do Real Club que colle as siglas de ‘Raíces Identidade Cultura’ e o ano de nacemento da formación, coa vista posta en facer deste equipo unha entidade que represente futbolisticamente a Galicia, alén do ámbito local.
Así, o exemplar propón ao lector a pregunta de cal é o lugar que ocupa o Celta na construción dos símbolos galegos identificables na actualidade, tendo en conta a súa historia.
A pesar de que o club comezou funcionando baixo as cores vermellas e brancas, aproveitando as camisetas do Vigo Sporting, entre 1924 e 1925 foron substituídas polas que loce a bandeira galega e, tal como se destaca na publicación, o nacemento do Celta foi a “consecuencia lóxica dun proxecto ben calculado polos seus fundadores. Cando Xoán Baliño Ledo propuxo bautizar o novo club co nome de ‘Celta’, sabía ben o que facía”.