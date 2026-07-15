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Neda

La Casa das Palmeiras acoge este jueves una charla informativa sobre el eclipse del 12 de agosto

Los óptico-optometristas Jacinto Portela y Pedro Hernández serán los encargados de aconsejar a los vecinos y vecinas

Redacción
15/07/2026 17:20
La iniciativa está abierta a la participación de la ciudadanía
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El Ayuntamiento de Neda organiza este jueves 16 de julio, a partir de las 19.00 horas en la Casa das Palmeiras, una charla informativa “en clave de saúde” sobre el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto.

Jacinto Portela y Pedro Hernández, óptico-optometristas de Portela Ópticos, aportarán a los presentes las indicaciones precisas sobre cómo observar este fenómeno con seguridad. En la cita, abierta a la ciudadanía, se abordarán también los síntomas de una posible lesión.

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