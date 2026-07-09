El claustro del IES Fernando Esquío de Neda exige que haya más profesores el próximo curso

IES Fernando Esquío de Neda Jorge Meis

El profesorado del IES Fernando Esquío muestra preocupación por el panorama actual del centro, advirtiendo de que el curso 2026-2027 podría llegar a contar con varios problemas en materia de atención educativa y calidad docente.

En concreto, señala que la falta de personal dejará sin desdobles aquellas aulas con 30 o más alumnos, como es el caso de algunas de primero y segundo de ESO. El claustro asegura que, dado que se trata del único instituto del municipio, el número de estudiantes no ha dejado de aumentar en los últimos años. Sin embargo, eso no se ha traducido en una ampliación de la plantilla, algo que está provocando una sobrecarga a los profesores.

Pese a que la Consellería de Educación prometió en mayo dotar al centro nedés de los profesionales necesarios –la dirección solicitó dos en junio–, los afectados denuncian que aún no han obtenido respuesta. Debido a todo esto, reclaman una solución urgente para aliviar la situación.