Neda saca a contratación los servicios e infraestructuras para celebrar la Festa do Pan

Un momento de la pasada edición de la cita gastronómica Daniel Alexandre

El municipio de Neda se encuentra inmerso en los preparativos para celebrar la que será la XXXVI edición de la Festa do Pan, que llegará al municipio, como cada año, el primer fin de semana de septiembre.

A este respecto, el ejecutivo local sacó a licitación en los últimos días el conjunto de infraestructuras y servicios necesarios para la afamada cita gastronómica, que cuenta con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, así como para el desarrollo de los eventos musicales que se celebran en días anteriores junto al albergue de peregrinos.

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Así las cosas, el Concello prevé firmar un contrato mixto por un importe máximo de 27.800 euros, impuestos incluidos. La firma adjudicataria deberá aportar una carpa principal de 15x50 metros, así como otras destinadas a la venta y degustación de los hornos locales, los productos de artesanía o los talleres. También el escenario exterior cubierto, los aseos, o los hinchables, entre otros.También tendrá que gestionar la preparación de los menús para un mínimo de 500 personas y ocuparse de la explotación de la cantina, aportando personal de producción, limpieza y seguridad. Las empresas interesadas pueden consultar los pliegos y presentar ofertas hasta el 16 de julio.