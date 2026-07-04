Neda dará respuesta a la alta demanda del abastecimiento

Estado actual del depósito, en desuso desde hace años Concello

Neda busca dar respuesta al incremento de la demanda en el abastecimiento de agua potable en el municipio, por lo que rehabilitará y pondrá en marcha el antiguo depósito ‘Os Pazos II’, unas instalaciones que llevan años en desuso.

El Ayuntamiento tiene abierto ya el proceso de licitación de los trabajos, una de las propuestas formuladas por la concesionaria del servicio, Veolia, para evitar situaciones puntuales de desabastecimiento, “derivadas dos baixos caudais que aporte o Belelle ou da conexión en alta co abastecemento procedente do encoro das Forcadas”, explican desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño.

El proyecto, presupuestado en un total de 48.645 euros –impuestos incluidos–, incluye las mejoras necesarias para poner a punto la instalación, con el objetivo de que vuelva a funcionar de manera eficiente.

Así, se prevé la limpieza con agua a presión de las paredes interiores, el vaciado de lodos y restos desprendidos, la ejecución de un nuevo fondo, la impermeabilización de las paredes, así como la sustitución de las viejas canalizaciones y válvulas; todo ello previo a la conexión del depósito a la red.

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“A posta en servizo permitirá incrementar en 400 metros cúbicos a capacidade de almacemamento do sistema municipal de abastecemento, que rolda na actualidade os 1.600 m3. O aumento sería, pois, do 25%”, explica el Ayuntamiento.

Las empresas interesadas en acometer la intervención pueden consultar los pliegos y presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.