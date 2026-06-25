El certamen ‘Neda en danza’ trae al paseo marítimo ejemplos de bailes tradicionales gallegos

‘Neda en danza’ se da cita con la música de raíz Cedida

El paseo marítimo nedense se llenará de música de raíz y de coreografías y bailes tradicionales gallegos en una nueva edición de ‘Neda en danza’. El festival apuesta en esta ocasión por la tradición, con una entrega protagonizada exclusivamente por el Grupo Etnográfico das Mariñas.

Así las cosas, este sábado, a partir de las 21.00 horas, se podrá disfrutar en el entorno del albergue de peregrinos de esta veterana agrupación de Ferrol que reivindica, da a conocer y recupera, desde su fundación, la riqueza etnográfica y folclórica de Galicia.

En total, unas cuarenta personas entre músicos, cantareiras, bailarinas y bailarines participaran en el espectáculo, diseñado para esta nueva edición del certamen ‘Neda en danza’. El repertorio incluye una decena de piezas variadas –jotas, valses, etcétera– con temas populares como la ‘Muiñeira vella’ o la ‘Muiñeira de Liñares’.

En esta tercera entrega del festival, impulsado por el Concello de Neda, este se consolida como el escaparate de algunas de las propuestas de danza contemporánea más potentes de la comunidad gallega, y busca, en esta ocasión, encontrarse con el aire de la foliada para empaparse de la música de raíz de danzas y bailes tradicionales gallegos.