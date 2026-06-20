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Diario de Ferrol

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Teatro

Volve a escena na Coruña a obra do grupo xuvenil de Neda que arrasou con tres premios no teatro Colón

Amais dos galardóns, a compañía conseguiu dúas nominacións no certame provincial 

Redacción
20/06/2026 19:10
Membros dos grupos infantil e xuvenil co alcalde e concelleiras
Membros dos grupos infantil e xuvenil co alcalde e concelleiras
Cedida
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O alcalde de Neda, Ángel Alvariño, e as concelleiras de Cultura, Educación e Sanidade veñen de felicitar á escola municipal de teatro xuvenil por ter arrasado con varios premios e nominacións no XXVII Certame de teatro escolar e afeccionado da Deputación da Coruña a semana pasada. A súa versión do ‘Principiño’ volveu representarse este mesmo sábado 20 no IES Rosalía de Mera, o centro organizador do concurso.

No certame provincial, amais de obter o terceiro premio á mellor obra infantil outra compañía municipal con ‘O misterioso Camiño Inglés desde Neda’, a agrupación xuvenil conseguiu coa súa versión do clásico de Antoine de Saint-Exupéry os galardóns á mellor actriz (Sara Carneiro Primoy), á mellor dirección (Marián Rei) e á mellor obra na categoría cadete. Así mesmo, a peza foi nominada en dúas ocasións polas interpretacións de reparto.

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