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Neda

Neda destinará 250.000 euros al año a la limpieza de edificios e instalaciones municipales

La empresa asumirá también tareas de control de acceso y mantenimiento en equipamientos deportivos

Redacción
20/06/2026 20:23
Concello de Neda
Concello de Neda
Jorge Meis
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Neda adjudicó recientemente a Nortex Outsourcing Global S.L. el servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales, que incluye los dos centros escolares de Primera y el centro de salud de la localidad, por 250,504 euros impuestos incluidos. 

Desde el Ayuntamiento informan de que la nueva firma asumirá, además, las tareas de control de acceso y mantenimiento en varios equipamientos deportivos, tales como el pabellón Ale de Paz o el campo de fútbol Juanito González.

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