Neda destinará 250.000 euros al año a la limpieza de edificios e instalaciones municipales

Concello de Neda Jorge Meis

Neda adjudicó recientemente a Nortex Outsourcing Global S.L. el servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales, que incluye los dos centros escolares de Primera y el centro de salud de la localidad, por 250,504 euros impuestos incluidos.

Desde el Ayuntamiento informan de que la nueva firma asumirá, además, las tareas de control de acceso y mantenimiento en varios equipamientos deportivos, tales como el pabellón Ale de Paz o el campo de fútbol Juanito González.