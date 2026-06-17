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Diario de Ferrol

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Infantil

Cris de Caldas leva a Neda ‘Contos en lila’ para rachar dende cedo cos estereotipos de xénero

O espectáculo de narración oral infantil desenvolverase na biblioteca municipal con entrada libre

Redacción
17/06/2026 20:31
Cris de Caldas levará 'Contos en lila' á biblitoeca municipal de Neda
Cris de Caldas levará 'Contos en lila' á biblitoeca municipal de Neda
Cedida
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Este sábado, ás 12.00 horas na biblioteca municipal de Neda, Cris de Caldas exhibirá o seu espectáculo de narración oral dirixido ao público infantil ‘Contos en lila’. Trátase dunha proposta do Concello para despedir o curso escolar, con entrada libre e de balde, que pon a vista nun futuro igualitario e sen roles de xénero ao animar a que os nenos e nenas reflexionen sobre a necesidade de avanzar cara esa sociedade máis xusta.

“Das caixas máxicas dos contos saen carapuchiñas que non saben o seu conto, dragóns que parecen galos de curral, traballadoras en folga, princesas de pernas tortas, e un neno que chora e provoca unha revolución”.

Así se presenta esta proposta que retrata un mundo máis fiel á realidade que o que adoita acontecer nos contos de princesas, outorgándolles a elas a valentía e falando de “nenos con dereito a chorar e mulleres donas das súas decisións”.

O espectáculo chega a Neda a raíz da colaboración entre o Concello e a Xunta, no marco dun programa que trata de dinamizar as zonas polas que pasa o Camiño de Santiago.

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