Cris de Caldas leva a Neda ‘Contos en lila’ para rachar dende cedo cos estereotipos de xénero
O espectáculo de narración oral infantil desenvolverase na biblioteca municipal con entrada libre
Este sábado, ás 12.00 horas na biblioteca municipal de Neda, Cris de Caldas exhibirá o seu espectáculo de narración oral dirixido ao público infantil ‘Contos en lila’. Trátase dunha proposta do Concello para despedir o curso escolar, con entrada libre e de balde, que pon a vista nun futuro igualitario e sen roles de xénero ao animar a que os nenos e nenas reflexionen sobre a necesidade de avanzar cara esa sociedade máis xusta.
“Das caixas máxicas dos contos saen carapuchiñas que non saben o seu conto, dragóns que parecen galos de curral, traballadoras en folga, princesas de pernas tortas, e un neno que chora e provoca unha revolución”.
Así se presenta esta proposta que retrata un mundo máis fiel á realidade que o que adoita acontecer nos contos de princesas, outorgándolles a elas a valentía e falando de “nenos con dereito a chorar e mulleres donas das súas decisións”.
O espectáculo chega a Neda a raíz da colaboración entre o Concello e a Xunta, no marco dun programa que trata de dinamizar as zonas polas que pasa o Camiño de Santiago.