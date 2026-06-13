Neda se convirtió en una pista de atletismo al aire libre con la disputa de la carrera escolar

Carrera escolar en el paseo de Xuvia Jorge Meis

Los escolares de Neda actuaron como anfitriones de la IX Carreira escolar que se celebró este sábado en el paseo marítimo. Junto a ellos, alumnos y alumnas de centros de Ferrol, Narón y Valdoviño como el Ponzos, Mercedarias, Belén, Jorge Juan, Santiago Apóstol, Ayala y Atios participaron en una jornada que reunió a más de un centenar de niños.

En la categoría peques ocuparon los tres primeros lugares Kailani Novo, Manuela García y Aurora Losada; en sub 8, Maialan Andollo, Nahia García y Valeria García; en sub 10 Sofía Pena, Alicia Morales y Waffae Jemi; en sub 12 Lía Sancho, Xela Pérez y Andrea Soler; en sub 14 Alicia Pardo, Laura Fernández y Ruth González.

En masculino Carlos Aguiar, Bruno Fernández y Manuel Fojo ganaron en Peques; Eric Neira, Fabio Feal y Lucas Álavarez, en sub 8; Jorge Pardo, Enzo Díaz y Xalo Dopico en sub 10; Roi Marcal, Xandre Dopico y Lois Couce, en sub 12; y Martiño Miraz, en la categoría de sub 14