Reuniones previas para el desarrollo del programa Aloumiños en Neda

Concello de Neda Jorge Meis

Neda vuelve a ser este año uno de los 20 municipios gallegos en los que se desarrollará el proyecto Aloumiños, destinado a favorecer las relaciones sociales y mejorar el bienestar físico y emocional de la población de mayor edad.

La iniciativa comienza este jueves mismo con encuentros vecinales en Viladonelle y en el núcleo urbano para contactar con las personas interesadas en sumarse a los grupos y participar en las actividades.

El proyecto, surgido de la colaboración entre el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales y el Sergas, cuenta con el apoyo municipal y busca crear espacios de encuentro para mejorar el bienestar que tiene que ver con las relaciones interpersonales y al apoyo social. Un segundo objetivo es contribuir a mejorar la salud física y mental de la población, mediante la intervención sociocomunitaria.

Desde el Concello se anima a los nedenses, especialmente a los mayores de 65 años, a participar en las primeras reuniones fijadas para la mañana de este jueves 11 en el local social de Viladonelle –10.30 horas–y en la Casa da Cultura –12.00 horas–.

Los encuentros servirán para hablar de las actividades semanales que se desarrollarán hasta octubre, desde caminatas a talleres