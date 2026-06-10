Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Reuniones previas para el desarrollo del programa Aloumiños en Neda

Neda vuelve a ser este año uno de los 20 municipios gallegos en los que se desarrollará el proyecto Aloumiños

Redacción
10/06/2026 22:46
Concello de Neda
Concello de Neda
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Neda vuelve a ser este año uno de los 20 municipios gallegos en los que se desarrollará el proyecto Aloumiños, destinado a favorecer las relaciones sociales y mejorar el bienestar físico y emocional de la población de mayor edad.

La iniciativa comienza este jueves mismo con encuentros vecinales en Viladonelle y en el núcleo urbano para contactar con las personas interesadas en sumarse a los grupos y participar en las actividades.

El proyecto, surgido de la colaboración entre el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales y el Sergas, cuenta con el apoyo municipal y busca crear espacios de encuentro para mejorar el bienestar que tiene que ver con las relaciones interpersonales y al apoyo social. Un segundo objetivo es contribuir a mejorar la salud física y mental de la población, mediante la intervención sociocomunitaria.

Desde el Concello se anima a los nedenses, especialmente a los mayores de 65 años, a participar en las primeras reuniones fijadas para la mañana de este jueves 11 en el local social de Viladonelle –10.30 horas–y en la Casa da Cultura –12.00 horas–.

Los encuentros servirán para hablar de las actividades semanales que se desarrollarán hasta octubre, desde caminatas a talleres

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620