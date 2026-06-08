Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

El Concello de Neda se suma a la celebración del Día mundial de tejer en público

Se celebra el sábado en el entorno de la Csa das Palmeiras

Redacción
08/06/2026 22:39
dia de tejer en publico neda
Una edición anterior del día en el concello de Neda
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Neda se suma un año más a la conmemoración del Día mundial de tejer en público, que se celebra el próximo sábado 13 de junio.

El entorno de la Casa das Palmeiras será el lugar de “quedada” para las tejedoras y tejedores de la localidad y de otros concellos que quieran unirse a la iniciativa. La propuesta cuenta con el apoyo de la Mesa Local de Saúde de Neda y busca fomentar la socialización y destacar los beneficios asociados a las labores de punto y ganchillo para la salud mental y física –estimula la memoria y actividad mental y mejora la coordinación y destreza manual–.

El encuentro será de cuatro a ocho de la tarde y permitirá que personas aficionadas, independientemente de la edad, compartan saberes y experiencias.

Cris de Con2Ovillos

Tejer en público en Ferrol y regalar sonrisas a menores vulnerables que vienen a operarse a Galicia

Más información

Tan solo es preciso acudir a la cita a la hora anunciada y llevar sus labores, ya sean de calceta, crochet o lo que se quiera ejecutar en compañía.

También la plaza de A Gándara, en Narón, será espacio de celebración de esta jornada de Tejer en público de la mano de la mercería Acerico, que cada año promueve estas “quedadas”. 

En Ferrol también la plaza de Ultramar será punto de encuentro, gracias a Con Dos Ovillos, aunque en este caso la cita se adelanta a la tarde del viernes

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620