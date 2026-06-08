El Concello de Neda se suma a la celebración del Día mundial de tejer en público

Una edición anterior del día en el concello de Neda Cedida

El Concello de Neda se suma un año más a la conmemoración del Día mundial de tejer en público, que se celebra el próximo sábado 13 de junio.

El entorno de la Casa das Palmeiras será el lugar de “quedada” para las tejedoras y tejedores de la localidad y de otros concellos que quieran unirse a la iniciativa. La propuesta cuenta con el apoyo de la Mesa Local de Saúde de Neda y busca fomentar la socialización y destacar los beneficios asociados a las labores de punto y ganchillo para la salud mental y física –estimula la memoria y actividad mental y mejora la coordinación y destreza manual–.

El encuentro será de cuatro a ocho de la tarde y permitirá que personas aficionadas, independientemente de la edad, compartan saberes y experiencias.

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Tan solo es preciso acudir a la cita a la hora anunciada y llevar sus labores, ya sean de calceta, crochet o lo que se quiera ejecutar en compañía.

También la plaza de A Gándara, en Narón, será espacio de celebración de esta jornada de Tejer en público de la mano de la mercería Acerico, que cada año promueve estas “quedadas”.

En Ferrol también la plaza de Ultramar será punto de encuentro, gracias a Con Dos Ovillos, aunque en este caso la cita se adelanta a la tarde del viernes