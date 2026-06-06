El CEIP Maciñeira, de neda, esperanzado ante el anuncio de un nuevo profesor para 2º de Primaria

Protesta por sobrepasar la ratio de alumnado en segundo de Primaria Cedida

La demanda de la comunidad educativa del CEIP Maciñeira, del concello de Neda, solicitando el desdoblamiento de segundo de Educación Primaria, al contar, para el próximo curso, el aula con 29 niños y niñas –plazas ponderadas–, parece haber tenido una respuesta favorable desde Inspección Educativa.

Los propios padres y madres de los discentes explican que, a falta de confirmación, en la tarde del pasado jueves el organismo se puso en contacto con la dirección del centro educativo por vía telefónica, indicando que “nun 99,9%” o próximo curso estaría concedido un nuevo docente que permitiría realizar el ansiado duplicado en segundo curso para evitar aglomeraciones en el aula.

Aunque todavía se está a la espera de confirmación oficial y manteniéndose vigilantes “ante calquera cambio que poida poñer en risco o cumprimento da normativa e a calidade educativa que merecen os nosos fillos e fillas”, se ha decidido suspender la concentración de protesta que estaba prevista para el próximo miércoles día 10 en la entrada del centro educativo nedense.

Los padres y madres de segundo de Primaria del CEIP de Maciñeira protestarán contra las ratios Más información

Agrupaciones que habían manifestado el apoyo a estas demandas, como Moveneda, han trasladado ya su “más sincera felicitación” a los padres y madres, apuntando que se trata de “unha vitoria das familias que decidiron organizarse, mobilizarse e defender con determinación os dereitos dos seus fillos e fillas”.

La formación criticó la opacidad del gobierno local a este respecto, al no haber convocado la demandada xunta de portavoces ni haber informado a los grupos de la oposición de las gestiones realizadas con Educación.

También desde el BNG se recordó que se había solicitado un pleno extraordinario para reclamar el desdoblamiento del curso y recursos necesarios para hacerlo posible. Ahora, conocida la comunicación de la concesión, manifiestan su alegría por esta consecución, que califican de “demanda xusta da comunidade educativa”, aunque señalan que mientras no haya comunicación oficial se mantiene esta solicitud de pleno para abordar el tema.

Por su parte, desde el ejecutivo local se indica que –según lo comprometido en el Consello Escolar– el Concello se dirigió a la Consellería de Educación para solicitar la medida reclamada, manifestando el apoyo al documento presentado por el centro educativo y las familias.

El Concello confía en que “sexan atendidos coa sensibilidade e dilixencia que a situación require” y permanece a la espera de la respuesta oficial por parte del departamento correspondiente del organismo dependiente de la Xunta y que el problema quede solucionado