Los padres y madres de segundo de Primaria del CEIP de Maciñeira protestarán contra las ratios

Los padres y madres se concentrarán en el colegio EC

Los padres y madres de los alumnos de segundo de Primaria del CEIP de Maciñeira de Neda se manifestarán el próximo miércoles 10 de junio, a las 13.40 horas, junto a las puertas del colegio en protesta por la situación de las ratios en el aula de sus hijos, que actualmente cuenta con un total de 27 escolares.

Según una de las madres afectadas, Elena Vázquez Navarro, tanto la ANPA como el propio centro les han mostrado su apoyo. Además, asegura que el año pasado ya contactaron con Inspección para pedir una solución al problema, pero lamenta que ignorasen sus peticiones.

Dada la situación actual y el hecho de que el curso escolar finalizará el 19 de junio, Vázquez afirma que tanto ella como el resto de madres y padres temen que vuelva a suceder lo mismo el año que viene. De hecho, afirman que podría llegar a empeorar porque la previsión es que pasen a ser 29 los niños y niñas que compartan el mismo espacio.

La presidenta de la ANPA, Yolanda Pernas, advierte de que entre los estudiantes hay varios “con necesidades especiales” y que es necesario un desdoble para garantizar que todos reciban una atención adecuada. Por todo esto, los padres y madres del colegio nedense se concentrarán para exigir que se reduzcan las ratios.