Neda aprueba un suplemento de crédito para reponer la pasarela sobre el Belelle

Un instante de la sesión plenaria Concello

­Neda dio el visto bueno, por unanimidad de la corporación en sesión plenaria, a una modificación presupuestaria de suplemento de crédito para incorporar a las cuentas una partida destinada a sufragar parte de los trabajos de reposición de la pasarela sobre el río Belelle.

La medida, con cargo al remanente líquido de tesorería, responde a la petición de la Diputación de A Coruña de cara a formalizar el convenio de colaboración para cofinanciar esta actuación.

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Desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño apuntan que la intervención se contratará en el presente ejercicio, por lo que el Concello dispone ya de “crédito suficiente”, unos 60.000 euros, para asumir los gastos de la dirección de obra y el 20% de la ejecución de la misma.

Además de la restitución de la pasarela, el proyecto implicará también mejoras en una parte del paseo marítimo.

Facturas e imprevistos

El Concello aprobó asimismo durante el pleno otra modificación presupuestaria –en este caso, con la abstención del PP y Moveneda y el voto en contra del BNG–, con cargo también al remanente de tesorería, con el objetivo de afrontar los gastos de facturas atrasadas y obras imprevistas “como a de arranxo dunha avería no transformador da EDAR”, explica el gobierno local.

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Por último, el ejecutivo dio luz verde a su Plan economómico financiero 2026-2027, un documento “necesario” para incrementar los gastos inicialmente previstos en el anterior ejercicio a consecuencia del episodio de falta de suministro de agua potable el pasado verano. A este respecto, el Consistorio señala la “suba importante” de los precios de Emafesa, así como la reparación de urgencia de las canalizaciones hacia la potabilizadora de Os Pazos.