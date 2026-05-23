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Neda

Domingo de preestrenos de los grupos teatrales de Neda que compiten el lunes en A Coruña

Se exhibirán las obras ‘O misterioso Camiño Inglés de Neda’ y una adaptación de ‘El principito’

Redacción
23/05/2026 23:06
Actuación del grupo de teatro juvenil del Concello de Neda, el pasado 2025
Actuación del grupo de teatro juvenil del Concello de Neda, el pasado 2025
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‘O misterioso Camiño Inglés de Neda’ y una adaptación de ‘El principito’ son las dos obras teatrales que se preestrenan este domingo 24, a partir de las 18.00 horas, en la Casa da Cultura de Neda. Esta sesión servirá de preparación para los grupos infantil y juvenil de la escuela municipal encargados de las representaciones, en ambos casos, con la dirección de Marián Rei, antes del estreno oficial en el XXVII Certame de Teatro Escolar e Afeccionado de la Diputación, que organiza el IES Rosalía de Mera, en A Coruña.

Este será el tercer año consecutivo de participación en el concurso provincial, que busca destacar el trabajo escénico realizado por compañías escolares y aficionadas, y, de los 10 días que abarcan los estrenos, el lunes será el turno de los dos colectivos nedenses.

El grupo infantil está integrado por Ainhoa Morado Videira, Alicia Lucía Tojeiro Hermida, Aroa Calvo Trillo, Martina Chao López, Noelia Sanmartín Martínez y Sofía García Lago, que llevarán a escena el texto de Óskar Gáez.

A las 19.00 empezará el colectivo juvenil, formado por Erika Sandá Codesido, Bernabel Menéndez González, Leila Orjales Vidal y Sara Carneiro Primoy, Mellor Interpretación Cadete en 2025.

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