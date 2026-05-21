Neda
Moveneda propone bonificar el impuesto de rodaje para los vehículos eléctricos
La formación pide al Concello que apruebe la medida "inmediatamente" en el próximo pleno
Moveneda plantea modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para introducir bonificaciones de hasta el 75% para los coches eléctricos, híbridos enchufables y de gas que estén domiciliados en el municipio.
La formación insta al ejecutivo de Ángel Alvariño a aprobar “inmediatamente” esta medida en el pleno y recuerda que el transporte representa en España el 25% de las emisiones de CO2.