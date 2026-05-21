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Neda

Moveneda propone bonificar el impuesto de rodaje para los vehículos eléctricos

La formación pide al Concello que apruebe la medida "inmediatamente" en el próximo pleno

Redacción
21/05/2026 18:30
Plantea bonificaciones de hasta el 75%
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Moveneda plantea modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para introducir bonificaciones de hasta el 75% para los coches eléctricos, híbridos enchufables y de gas que estén domiciliados en el municipio.

La formación insta al ejecutivo de Ángel Alvariño a aprobar “inmediatamente” esta medida en el pleno y recuerda que el transporte representa en España el 25% de las emisiones de CO2.

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