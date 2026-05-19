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Neda

Neda ya cuenta con plazas para usuarios de las farmacias pintadas por operarios del PEL

Los trabajos ya han culminado en el establecimiento Uriarte y continuarán en el de Muchiqueira y Portela

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
19/05/2026 18:27
Plaza pintada
Plaza ya señalizada
Cedida
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Los vecinos y vecinas que hagan uso de las tres farmacias de las que dispone el municipio de Neda podrán aparcar su vehículo frente a las propias instalaciones, por tiempo limitado, mientras realizan sus compras. Y es que la cuadrilla que ha contratado recientemente el Concello con cargo al programa PEL de la Diputación de A Coruña –cuatro albañiles, a tiempo parcial durante seis meses– ha iniciado el pintado de estos estacionamientos, comenzando por la Farmacia Uriarte –ya completado–. Las tareas continuarán ahora en la de Muchiqueira y Portela.

Además de la señalización horizontal, estas plazas contarán también con otra vertical en la que se recuerda que el estacionamiento no deberá superar los 15 minutos. “Está pensado especialmente para as persoas de idade avanzada ou que teñan algunha doenza, co obxectivo de mellorar a accesibilidade dun servizo esencial”, explican desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño.

Los operarios realizarán diversas tareas de mejora de las vías, parques y otros espacios públicos de la localidad. En concreto, se centrarán en la ejecución de obras de reparación de pavimentos, sustitución de materiales deteriorados, eliminación de barreras arquitectónicas o el arreglo de sumideros.

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