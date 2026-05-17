El IES Fernando Esquío de Neda reclama una tercera unidad de 1º de ESO, denegada por Inspección

IES Fernando Esquío de Neda Jorge Meis

Los resultados en las últimas convocatorias de las PAU y el incremento de matrículas en los últimos años pese al descenso demográfico hacen que desde el IES Fernando Esquío de Neda se considere la necesidad de ampliar sus líneas educativas en cursos como 1º de ESO. El instituto ha recibido un total de 65 peticiones de admisión para un máximo actual de 60, por lo que alumnado que ha solicitado este centro como primera opción no podrá ser admitido aun procediendo de aquellos adscritos.

Desde el IES se considera que una tercera unidad de 1º de ESO permitiría ofrecer una mejor atención educativa, con una ratio aproximada de 22 alumnos por aula, “favorecendo a inclusión, a convivencia e a calidade do ensino”.

Inspección educativa comunicó la denegación de la solicitud argumentando la existencia de plazas vacantes en otros centros de la zona. Desde el Consello escolar se confía en que la Consellería de Educación pueda reconsiderar esta decisión.

Aprovechando la graduación del alumnos de Bachillerato y el cierre de una promoción, el centro reivindicó para el alumnado que empieza en ESO “as mesmas oportunidades educativas, de convivencia e de excelencia que caracterizan ao noso centro”.