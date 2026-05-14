Neda se queda fuera de una ayuda de la Xunta por menos de tres minutos

Luminarias del paseo marítimo Cedida

El Ayuntamiento de Neda ha informado de que la Axencia de Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta, le denegó la concesión de una subvención de concurrencia no competitiva –destinada a entidades municipales para la mejora de infraestructuras turísticas– que el ejecutivo preveía usar para sustituir las luminarias del paseo marítimo.

Desde el Concello apuntan que la notificación autonómica detalla que la solicitud “foi rexistrada só 137 segundos despois de terse aberto o prazo”. En este sentido, desde el gobierno que dirige Ángel Alvariño, lamentan que dicho lapso de tiempo fuese “dabondo para terse esgotado o crédito dispoñible de dous millóns de euros”.

El Consistorio solo podrá optar a estos fondos si la Xunta los amplía o renuncia algún solicitante.