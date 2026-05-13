Touriñán protagoniza unha ‘Pirucharla’ con Ana Santiago no local da Piruchela de Neda
Este sábado ábrense as portas ao público para gravar este novo pódcast en directo
A actividade desta fin de semana na sede da asociación cultural, gastronómica e deportiva Piruchela, situada na rúa Trovador Esquío de Neda, centrarase na gravación dun novo programa de pódcast en directo con convite ao público, 'Pirucharla', o sábado 16.
En lugar de estar conducido por Pepe Cunha, o entrevistador de artistas musicais en ‘Onda Piruchela’, será Ana Santiago a encargada de charlar co convidado, Xosé A. Touriñán. O encontro celebrarase este mesmo sábado, a partir das 12.30 horas, e as portas do local non volverán abrir até o próximo venres 22, cando Paula Carballeira presentará ‘O transgredir das ondas’.