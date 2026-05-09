Nace el Encontro de Xigantes e Cabezudos en el casco de Neda

Algunas de las creaciones que están elaborando los miembros de la asociación Piruchela, de Neda, con vistas al I Encontro de Xigantes e Cabezudos Cedida

La asociación cultural, deportiva y gastronómica Piruchela, que desde que se instaló en el local del antiguo mesón Os Estrobos ha transformado Neda en uno de los epicentros de actividad de la comarca, acaba de presentar el I Encontro de Xigantes e Cabezudos. Este evento es el resultado del trabajo que desarrollan desde el colectivo por recuperar esta tradición, una parte fundamental de la memoria histórica y festiva del municipio, y ya están fijados algunos de los principales escenarios y la fecha de celebración, el sábado 6 de junio.

Para la celebración de esta primera edición, la iniciativa contará con la colaboración activa del Concello de Neda, además de participar otras entidades municipales con las que se comparte tradición y asociaciones culturales y musicales de toda Galicia.

Según trasladan desde Piruchela, era habitual ver gigantes y cabezudos por la localidad hasta la década de 1940, una estampa que ahora se trata de recuperar de la manera más fidedigna: elaborando manualmente los cabezudos, un trabajo que los integrantes de la asociación empezaron las pasadas Navidades y en el que todavía se encuentran inmersos, con vistas a estrenar muchos de ellos en este Encontro.

Detalles

La organización confirma que el público podrá disfrutar, como mínimo, de 30 cabezudos y gigantes procedentes de distintas localizaciones.

Todavía falta concretar algunos detalles de la programación, que se darán a conocer en los próximos días en la presentación del cartel definitivo, aunque desde la organización ya adelantan que los actos principales del I Encontro de Xigantes e Cabezudos se desarrollarán en dos espacios emblemáticos del concello como son el casco histórico y la Casa das Palmeiras.

A través de esta iniciativa, el territorio de Neda reconecta con su patrimonio inmaterial ofreciendo una jornada de diversión para todas las familias.