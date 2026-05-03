Escolares de Neda participan en acciones promovidas por Aspaneps sobre sensibilización sobre discapacidades varias

Los niños recorrieron todo el centro educativo en silla de ruedas o simulando una ceguera Concello

El Ayuntamiento de Neda ha llevado por segundo año consecutivo a los colegios del término municipal el proyecto socioeducativo “Ponte no meu lugar”. Se trata de un programa de Aspaneps en favor de la tolerancia y contra la discriminación centrada en la discapacidad. Así, a través de diferentes dinámicas, el alumnado de quinto de Primaria del CEIP San Isidro ya tuvo ocasión de descubrir los límites en el medio, según algunas discapacidades.

La jornada de sensibilización en cuestión, en la que personal técnico estuvo acompañado de jóvenes del centro ocupacional de Aspaneps, que ejercieron de monitores, permitió al alumnado del centro ponerse en la piel de ciudadanos con diferentes tipos de dificultades para realizar actividades consideradas “normales”. Así, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la valoración peyorativa que muchas veces se hace de las personas que presentan limitaciones de la movilidad, psíquicas o sensoriales, estigmatizándolas sin considerar sus posibilidades y valías, como ponen de manifesto desde el Consistorio nedense.

Alguna de las acciones en las que tomó parte el alumnado Concello

El estudiantado del centro en cuestión también participó en una auditoría sobre barreras arquitectónicas en el edificio educativo, analizando cuestiones como el desnivel de la rampa de acceso al colegio; el ancho de las puertas de baños y aulas, determinando si es el necesario para que se mueva bien alguien que se desplaza en silla de ruedas y hasta el ascensor. De este modo recorrieron parte de las instalaciones desplazándose en sillas de ruedas para comprobar las dificultades que deben afrontar estas personas con problemas de movilidad en su día a día.

CEIP Maciñeira

Por medio de esta acción dirigida a niñas y niños se asimilan las diferencias individuales de un modo normalizado, libre de prejuicios que conducen a la desigualdad social. Así, una nueva propuesta del programa llegará en los próximos días al CEIP Maciñeira.