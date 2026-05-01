Homenaje en Neda a cuatro nonagenarias en la tercera edición del Festival Día da Nai

Un momento del acto celebrado en la Casa da Cultura Concello

Neda volvió a volcarse con sus vecinas más veteranas en una nueva entrega del certamen organizado por el Consistorio con motivo del Día de la Madre. En esta tercera edición del festival, el protagonismo recayó sobre cuatro mujeres de entre 91 y 93 años, quienes recibieron un reconocimiento público en un acto en la Casa da Cultura marcado por el afecto.

Consuelo Rodríguez Sardiña, Montserrat Seco Castro, Rosa Allegue Porto —quien durante décadas estuvo al frente del establecimiento La flor de mayo— y María Fojo Torres fueron las grandes figuras de la jornada. Todas ellas, nacidas entre 1933 y 1934, representan a una generación que ha dedicado su vida al cuidado de sus familias, contando hoy con una extensa descendencia que incluye hijos, nietos y, en varios de los casos, bisnietos, muchos de los cuales estuvieron.

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La ceremonia contó con la participación del alcalde, Ángel Alvariño, que estuvo acompañado por las concejalas de Cultura, Igualdade y Sanidade. El regidor procedió a la entrega de un detalle institucional y un ramo de flores a cada una de las nonagenarias. Durante el desarrollo del acto, que completó el aforo y estuvo conducido por Cristina Martínez, se ensalzó el valor del sacrificio y el orgullo de estas mujeres por haber sacado adelante sus hogares.

La rondalla Lucero del Alba abrió las actuaciones interpretando temas como ‘Meu amor é mariñeiro’ y ‘Mujer’, además de ‘Marabilla natural’. El cierre corrió a cargo de Los Nostálgicos, quienes ofrecieron un repertorio de versiones clásicas que incluyó temas tan emblemáticos como ‘Quen poidera namorala’ o el bolero ‘Si tú me dices ven’, poniendo fin a una velada de celebración y respeto generacional en el municipio.