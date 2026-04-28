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Día de la madre

Cuatro vecinas de Neda nacidas en 1933 y 1934 serán distinguidas en el Festival Día da Nai 2026

Consuelo Rodríguez Sardiña, Montserrat Seco Castro, Rosa Allegue Porto y María Fojo Torres son las cuatro vecinas homenajeadas en este evento con actuaciones musicales

Redacción
28/04/2026 20:06
La rondalla local Lucero del Alba repetirá en esta tercera edición
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La tercera edición del Festival Día da Nai que organiza el Concello de Neda se celebrará este jueves 30, a partir de las 19.00 horas en la Casa da Cultura. Un año más, en la cita se rendirá homenaje a las madres más longevas del municipio, que serán protagonistas del evento además de la música en directo.

Precisamente, el tributo que se realiza a estas madres es el objetivo del festival, en el que se reservará un tiempo para recordar vivencias y, por supuesto, para reconocer el valor de la experiencia y sabiduría de las homenajeadas, resaltando su contribución a la construcción de la Neda de hoy en día.

Consuelo Rodríguez Sardiña, Montserrat Seco Castro, Rosa Allegue Porto y María Fojo Torres son las cuatro vecinas, nacidas en 1933 y 1934, que aceptaron la invitación del Consistorio nedense y que acudirán al III Festival Día da Nai acompañadas por sus familiares.

La banda sonora del encuentro, que será conducido por la nueva presidenta de la Asociación Amas de Casa de Neda, Cristina Martínez Seijo, correrá a cargo de la rondalla de la localidad Lucero del Alba, que repite un año más, y de la agrupación valdoviñesa Los Nostálgicos.

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