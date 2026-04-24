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Neda

Neda adjudica por segunda vez la sustitución de las carpinterías exteriores de la Casa da Cultura

La firma Anllar Mantenimiento y Construcciones será la encargada de acometer los trabajos

Redacción
24/04/2026 20:11
Fachada de la Casa da Cultura de Neda
Fachada de la Casa da Cultura de Neda
Cedida
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El Ayuntamiento de Neda ha adjudicado –por segunda vez, al detectar que la primera empresa incumplía las condiciones establecidas en el pliego– las obras de sustitución de las ventanas de la Casa da Cultura por algo más de 70.000 euros.

El ejecutivo local informa de que será Anllar Mantenimiento y Construcciones S.L. –firma que ya se ocupó en el pasado de cambiar la cubierta del edificio– la encargada de acometer los trabajos, que permitirán renovar las carpinterías exteriores –25 ventanas y tres puertas–, “con acristalamento con vidros laminares e baixo emisivos”, expone el Consistorio que dirige Ángel Alvariño.

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Más información

La intervención permitirá reducir los costes energéticos, mejorando al mismo tiempo la acústica del inmueble y reforzando la seguridad en caso de incendio, “ao retirarse as rexas da biblioteca”. Las tareas supondrán, asimimismo, una actualización estética de las instalaciones que aglutinan buena parte de la oferta cultural de la localidad.

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