Una decena de espectáculos de la Red Cultural de la Diputación desembarcarán en Neda

Isabel Risco Archivo

La programación de la Rede Cultural 2026 de la Diputación, que dispone un total de 1.233 actuaciones en toda la provincia, con un presupuesto de 1,57 millones, dejará en Neda hasta una decena de propuestas teatrales, musicales, magia o cine al aire libre. Entre las apuestas destacadas figuran el monólogo ‘Nabiza Girl’ de Isabel Risco, el ‘Rock ‘n’ Magic’ del Mago Teto o el recital de Xurxo Fernandes.

Los diferentes espectáculos se distribuyen en cuatro ejes relacionados con propuestas profesionales de teatro, magia, danza y música –Escena ao vivo–, de cine y contenidos audiovisuales –Visións–, de espectáculos con contenidos específicos para la dinamización social de la lengua gallega –Lingua a escena!– y el de grupos de música, danza y teatro no profesional –Alicerce–.

Así, en el denominado Escena ao vivo, ya se pudo disfrutar en el concello de Neda del estreno de ‘Unha señora orquestra’, de Ailén Kendelman, y a finales del verano llegará Xurxo Fernandes, en el marco de la gira ‘Levaino 2026’, con su propuesta en la que se funden los sonidos tradicionales gallegos con el exotismo de las tierras del Mediterráneo oriental. Habrá más música de raíz, de la mano del grupo folk As Pías y su 'Tradicorda con danza'.

Magia

Asimismo, Neda volverá a recibir al Mago Teto que, en esta ocasión, une su talento al de Fer Risco en la batería y Mon Orencio en la guitarra, para construir un espectáculo donde el ilusionismo convive con algunos de los clásicos del rock and roll.

En lo que se refiere al teatro profesional, llegará a la villa el monólogo ‘Oh, mammi blue’, de la compañía Cinema Sticado, protagonizado por Elena Varela; ‘Sophie non é o meu nome de guerra’, de Redrum Producciones, una obra que habla de la migración forzada, a través de la vivencia personal de una mujer que lucha por ser libre, por amar y ser amada; y ‘Nabiza Girl’, con Isabel Risco convertida en la superheroína gallega que trabaja por una sociedad más justa e igualitaria, además de reivindicar la identidad del país. Los espectáculos teatrales se completarán, además, a lo largo del año con iniciativas de teatro aficionado.

Finalmente, de la mano de la Diputación de A Coruña llegará también el cine al aire libre al concello nedense, esta vez con la proyección de la premiada ‘Sirat’, de Óliver Laxe, y con el pase del filme infantil ‘Copito de nieve’.

La Diputación de A Coruña y el Concello de Neda cofinanciarán los espectáculos, ascendiendo la subvención provincial a 17.998 euros, correspondientes al 75% del coste del conjunto de propuestas, que es porcentaje que el organismo provincial destina a la programación cultural de aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes.